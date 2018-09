MC WM já está em Vilhena para show desta noite

O funkeiro paulista MC WM, dono dos hits sucesso “Fuleragem”, “Rabetânia” e Transariano”, já se encontra em Vilhena para o show que fará logo mais a noite.

WM desembarcou por volta das 14h00 e em entrevista à reportagem do Extra de Rondônia, afirmou estar muito feliz com a recepção das crianças no aeroporto e espera contar com um grande público em sua primeira apresentação em Vilhena.

O show está previsto para começar às 23h00 e se dará no espaço da praça de alimentação do parque de exposições Ovídio Miranda de Brito.

Texto e fotos: Extra de Rondônia