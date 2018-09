PM recupera armamentos, tralhas e cachorros furtados de propriedades urbanas e rurais em Cerejeiras

Na sexta-feira, 14, uma guarnição da policia militar, após o recebimento de denúncia anônima, abordou uma caminhonete F100, de cor preta, devido o condutor do veículo, estar sob suspeita de ter cometido vários furtos em imóveis urbanos e rurais, na cidade de Cerejeiras.

No veículo, que era conduzido por Alessandro Francisco dos Santos, de 22 anos, foram encontradas espingardas e munições, que este confessou ter acabado de furtar de uma propriedade localizada próximo ao Novo Colorado, na linha 2ª eixo.

Diante da confissão do suspeito, foram realizadas buscas em sua casa, localizada na linha 02, onde foram encontrados inúmeros objetos, como tralhas, botijas de gás e mais armamentos, todos oriundos de furtos praticados na localidade.

Em interrogatório a Alessandro, os policias foram informados de que na casa da mãe deste, que fica situada na área urbana de Cerejeiras, havia mais objetos dos crimes cometidos por ele e de pronto se deslocaram até a residência, onde foram localizados inúmeros objetos, como tapete, mais botijas de gás, armamentos e tralhas, óculos, celulares, assim como dois cães da raça Bulldog.

De acordo com um jovem e um adolescente, que estavam na casa no momento das buscas, os produtos e os animais ficavam sob a responsabilidade da mãe de Alessandro, que também se encarregava de vendê-los.

Diante dos fatos, o agente e as testemunhas foram apresentados na Delegacia, juntamente com todos os produtos apreendidos, bem como os animais, para serem tomadas as devidas providências.