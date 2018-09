Polícia Civil recupera motoneta roubada no feriado da independência

O núcleo de investigação da Polícia Civil de Vilhena recuperou uma motoneta Honda Biz, de cor preta, com placa NCS-7462, que havia sido rouba na noite do último feriado de 07 de setembro, durante um assalto a uma residência localizada no Jardim Primavera, em Vilhena.

Após terem conhecimento do crime, onde duas jovens foram surpreendidas por um indivíduo baixo e moreno, que portava uma arma de fogo e que fugiu do imóvel levando o referido veículo, após as vítimas se trancarem em um dos quartos e chamarem a PM, os policiais deram início as investigações e descobriram que a motoneta estava em uma casa localizada na Rua 1515.

Devido o tal imóvel já ser conhecido por se tratar de um local onde já houve ocorrências de tráfico de entorpecente, os agentes se dirigiram ele, onde de fato localizaram o veículo e mais três menores de idade, sendo quem um destes estava em posse de R$ 202,00 e confessou que a quantia era proveniente da venda de drogas.

Diante dos fatos, os suspeitos foram apreendidos e conduzidos juntamente com a motoneta até a delegacia, onde um dos menores foi reconhecido pelas vítimas como sendo o que deu apoio ao agente que invadiu o imóvel e as rendeu.

Quando questionados separadamente quanto à procedência do veículo, um dos suspeitos relatou que há alguns dias, uma quarta pessoa chegou ao imóvel e deixou o veículo no local, não voltando para busca-lo.

Ao ser levantado o nome do tal infrator, que teria levado a motoneta até o imóvel, foi comprovado se tratar de um menor já conhecido pela prática de furtos na cidade, e quando apresentada sua imagem às vítimas, de pronto estas o reconheceram sem sombra de dúvidas, como sendo o autor do delito.

As jovens também reconheceram uma bicicleta, que foi apreendida em posse dos menores, como sendo a usadas pelos dois meliantes para chegar ao imóvel no dia do crime.

Texto e foto: Extra de Rondônia