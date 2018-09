Cerejeirense deve substituir Capixaba, pouco público no JIR e Japa apoia Jaqueline Cassol – Leia no “Cego, Surdo e Mudo”

@@@ POLÊMICA DOS CELULARES

Iniciamos a coluna desta semana com a maior polêmica dos últimos tempos em Vilhena: licitação para aquisição de 23 linhas telefônicas para os 11 vereadores e demais servidores da Câmara. Após repercussão negativa do caso, levado à tona com exclusividade pelo Extra de Rondônia, os parlamentares decidiram suspender a licitação prevista para a última quarta-feira (Leia AQUI). O presidente da Casa de Leis, Adilson de Oliveira, chegou a dizer – através de nota à imprensa – que a matéria do Extra era mentirosa. Foi desmentido pelo próprio edital que ele assinou. Contra fatos não há argumentos. E ponto final!

@@@ MORAL DA HISTÓRIA

O caso em questão nos leva a uma reflexão: como são tratados os impostos pagos pelos contribuintes? A estimativa do Poder Legislativo era gastar até R$ 180 mil com as linhas telefônicas até o final da legislatura. Adilson chegou a dizer que esse valor reduziria em 40%, mas essa argumento não cola, já que hoje é tão comum usar celular. Até os planos por mês das operadoras de telefonia estão super baratos. Certamente os vereadores não têm dinheiro para um plano de R$ 50,00. Gastar dinheiro com telefones é um dar um tapa na cara do trabalhador.

@@@ NOVO VEREADOR

Sobre este assunto, o novo vereador Israel “Zigue” (PTB) disse ao Extra de Rondônia que não quer saber de linha telefônica nenhuma paga com dinheiro do sofrido contribuinte. Afirma que tem seu próprio celular e não precisa de outro para exercer suas funções parlamentares. Começou com o pé direto.

@@@ SUEPENDEU, MAS NÃO ANULOU

Mas os vilhenenses têm que ficar alerta com relação a este caso. A Câmara apenas SUSPENDEU, e não ANULOU a licitação. Isto quer dizer que, em qualquer momento, o caso volta à tona, mas com outra “roupagem”. Vamos aguardar!

@@@ JIR COM POUCO PÚBLICO

Atletas e público de outros municípios que marcaram presença na abertura oficial dos Jogos Intermunicipais de Rondônia (JIR), no ginásio Jorge Teixeira de Oliveira, em Vilhena, não devem ter tido uma boa impressão do esporte local. Podem até pensar que os vilhenenses não gostam de esporte. Isto devido ao pouco público presente na cerimônia. Até parece que houve mais políticos do que público. O evento, promovido na noite desta sexta-feira, conforme informou a assessoria da prefeitura, teve a presença de atletas de 30 cidades.

@@@ JIR COM POUCO PÚBLICO II

Na oportunidade, o prefeito Eduardo Japonês (PV) disse que o evento envolve 3 mil (3.000) pessoas e deve movimentar R$ 4 milhões. Os números, analisando a imagem da abertura (abaixo), digamos que não é congruente com as afirmações do mandatário. Mas qual foi o motivo da falta de público no JIR? Por ser sede, e por obrigação, o ginásio deveria estar lotado. E nem choveu nesse dia para tentar justificar o fato. Um escorregão e tanto da organização do evento.

@@@ VOTE EM CANDIDATOS DO CONE SUL

Com o período eleitoral, Vilhena e os municípios do Cone Sul voltam a receber inúmeros candidatos/turistas de outras regiões e que nunca foram vistos por estas bandas. Até deputados (estaduais e federais) considerados “forasteiros” percorrem Vilhena se dizendo que são do Cone Sul, mesmo sem ter destinado nenhum recurso concreto nos quatro anos para os municípios. Emenda parlamentar não é nada concreto. Há que ficar atentos, já que estes candidatos, após eleitos, somem da região e só retornam em 4 anos. É mais fácil cobrar de um deputado eleito por nossa região, porque o mesmo tem “raízes”, tais como familiares e amigos.

@@@ CANDIDATOS DA TERRINHA

No Cone Sul são vários candidatos aos cargos de deputado estadual e federal. Importante que o eleitor analise o candidato que mais se identifique com sua ideologia partidária e que tem melhores propostas para o crescimento da região. Lembrem: candidatos de fora só retornam dentro de 4 anos.

@@@ QUEM JAPA APOIA: MACEDO OU JAQUELINE?

Em agosto passado, o prefeito Eduardo Japonês confirmou apoio à candidatura a deputado federal do vereador Ronildo Macedo (PV), de Vilhena. O mandatário fez circular até um áudio em grupos de Whatsapp confirmando seu apoio, dizendo que o parlamentar era o melhor para Vilhena. Agora, a página na internet da candidata a deputada federal, Jaqueline Cassol (PP), que é irmã do senador Ivo Cassol, garante que Japonês também declarou apoio a sua candidatura durante reunião no CTG. O prefeito teria dito que “Jaqueline representará Vilhena no Congresso, porque o município é quem vai ganhar”. A pergunta é: Eduardo desistiu de um vilhenense nato para apoiar uma candidata de Porto Velho? Leia a matéria da candidata AQUI

@@@ JAPA NA CONTRA-MÃO

Se a decisão do chefe do executivo municipal, de apoiar gente de fora, é essa, imagine os eleitores menos informados sobre os candidatos da nossa terrinha. São situações que não dá para engolir. Ou seja: o Japa apareceu numa foto com Macedo mostrando fidelidade partidária e agora vem apoiar uma candidata do PP? Macedo pode ter inúmeros defeitos, mas é um candidato que representa Vilhena e o Cone Sul. É pra caba com o pequi do Goiás!

@@@ CAPIXABA DESISTE E DEVE COLOCAR ESPOSA

O deputado federal Nilton Capixaba (PTB) renunciou à sua candidatura a reeleição a deputado federal e tenta colocar sua esposa, Hosana Balbino, na disputa. A decisão aconteceu na manhã deste domingo, 16, e deve-se a problemas com a legislação eleitoral em função da Lei da Ficha Limpa. Para quem não sabe, Hosana é de Cerejeiras, e tem família por essas bandas. O casamento de Capixaba e Hosana aconteceu em 2008, em Cerejeiras.

@@@ AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM COLORADO

E para finalizar: em Colorado do Oeste os vereadores insistem em querer aprovar auxílio-alimentação de R$ 500,00 em benefício próprio. Um áudio vazou onde mostra a perspicácia do veterano vereador Moacir Rodrigues (PDT) em ser uma espécie de “conciliador” e “articulador” do projeto. A Associação Comercial conclamou à população para ir às ruas protestar contra as intenções dos parlamentares que contam com uma série de regalias oriundas do cargo. Leia AQUI

