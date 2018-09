Na madrugada, bombeiros são chamados para apagar fogo em casa no Cristo Rei

O incêndio aconteceu na madrugada deste domingo, 16, na Rua 1507, no Bairro Cristo Rei, em Vilhena.

De acordo com a informações da Polícia Militar, vizinhos perceberam quando uma casa construida em madeira, começou a pegar fogo. O Corpo de Bombeiros foi chamado e rapidamente foi ao local, controlaram as chamas, evitando que se alastrasse para as casas vizinhas. Porém, boa parte da residência foi destruida.

Na hora do sinistro não havia nenhuma pessoa no imovel. Ainda não há informação de como o fogo começou, mas a polícia deverá investigar o caso.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia