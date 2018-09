Vereador acusa presidente da Câmara de vazar áudio para desmoralizar colegas: “Quer esconder seus reais interesses”

O vereador Moacir Rodrigues de Souza (PTB) enviou nota ao Extra de Rondônia onde revela sua versão a respeito do áudio vazado neste sábado, 15, em grupos de Whatsapp, num diálogo entre ele e o presidente da Câmara de Colorado do Oeste, Evandro Guimarães Prudente (PDT).

O assunto da conversa é a insistência de levar a plenário da Casa de Leis o projeto polêmico de auxílio-alimentação de R$ 500,00 para os parlamentares. Relembre AQUI

Moacir, que está em seu sexto mandato de vereador e já foi presidente do Legislativo, age no diálogo como uma espécie de “interlocutor” dos demais parlamentares e aconselha a Evandro colocar o projeto em pauta “para que ninguém fique reclamando, achando que você está segurando isso”.

A matéria, divulgada pelo Extra de Rondônia neste sábado, agitou a classe política local e internautas coloradenses criticaram o comportamento dos edis.

Em nota, Moacir se defende e disse que a divulgação do áudio tem por finalidade desvincular e esconder os reais interesses do Presidente da Casa.

Garante, ainda, que nunca precisou gravar um colega para tentar desviar o foco de suas responsabilidades. O site deixa espaço à disposição de Evandro e outros vereadores para eventuais esclarecimentos.

>>> LEIA, ABAIXO, A NOTA NA ÍNTEGRA:

NOTA DE ESCLARECIMENTO À IMPRENSA E A POPULAÇÃO DE COLORADO DO OESTE

Tenho 68 anos de idade, 35 deste dedicado à vida pública, com 6 mandatos de vereador, conferidos a mim pelo população da minha cidade em reconhecimento a anos de trabalho social apoiando a população em tratamentos de saúde.

Orgulho-me em jamais ter respondido sequer um processo por improbidade administrativa ou qualquer desvio de dinheiro público. Entendo que isso é obrigação de todo político e sempre segui este pensamento à risca. Tenho uma vida ilibada, pautada na ética e no trabalho em prol de Colorado do Oeste.

Na data de hoje fui surpreendido com matéria no site Eletrônico Extra de Rondônia com o título: “ÁUDIO: vaza diálogo onde vereadores de Colorado articulam votação de auxílio-alimentação em benefício próprio.”, bem como gravação telefônica entre a minha pessoa e o presidente da câmara municipal, Senhor Evandro Prudente.

Diante dos fatos e percebendo a tentativa do Senhor Evandro em desvincular suas responsabilidades, venho através desta nota esclarecer à população de Colorado do Oeste a verdade. Esta ligação é apenas uma das varias que tive com o presidente da casa. Minha preocupação desde o começo foi com a imagem que estava sendo passada a população, pois diversos sites de noticias passaram a veicular que “Os Vereadores de Colorado” estariam aprovando auxilio em benefício próprio sem especificar quem, tão pouco ouvir os envolvidos.

Desta forma solicitei que o presidente colocasse o projeto em votação para que todos os vereadores votassem pelo SIM ou pelo NÃO, deixando a população fazer o devido julgamento. Uma vez parado como está hoje o projeto continuaria em discussão sem um fim, portanto desgastando ainda mais nossa imagem perante a sociedade.

Em momento algum peço a aprovação e todos podem conferir o áudio, o que me incomodou desde o começo foi a forma de ficar em cima do muro adotada pelo presidente da casa, pois quando fui presidente daquela casa, tempos atrás, fui homem em assumir minhas responsabilidades e NUNCA precisei gravar nenhum vereador para tentar desviar o foco nem diminuir minhas responsabilidades. De várias ligações realizadas sobre o assunto, o Senhor Evandro divulga apenas uma, na tentativa de desmoralizar os demais vereadores para esconder seus reais interesses. Reitero meus compromissos com o povo de Colorado a quem dedico trabalho há muitos anos e continuarei em busca da verdade sempre.

MOACIR RODRIGUES DE SOUZA

VEREADOR DO POVO

