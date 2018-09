19 gols foram marcados na 5ª rodada da Taça ACIV de Futebol Society

Nove partidas com 19 gols, assim foi a 5ª rodada da Taça ACIV de Futebol Society, realizada no fim de semana na sede esportiva da Associação Comercial e Industrial de Vilhena (ACIV).

No sábado 15, aconteceram três confronto no aberto e duas na categoria máster. O primeiro duelo REC venceu de 3 a 1 Macedo Madeiras. O segundo confronto ficou com entre Shalk 51, que perdeu de 3 a 1 da equipe Castrilon.

Supermercado Eldorado e ATFC se enfrentaram na terceira rodada valendo na categoria veterano, ficando a vitória para a equipe ATFC em 2 a 0. Na quarta rodada RB Vilhena perdeu de 1 a 0 do CT Verdão.

A última partida de sábado entre a equipe Gioto Trasn. Império, que venceu 4 a 0 Fofão Grill 12, valendo também pelo veterano.

Domingo

No domingo, 16, mais quatro partidas foram realizadas, todas pela categoria aberto.

Distribuidora Líder Gazim perdeu de 1 a 0 da JBS Friboi. Na segunda partida Primos FC e Honda Canopus ficaram empatados em 0 a 0.

A terceira rodada Granja Brasil empatou em 1 a 1 com Tornearia Modelo. E na quarta partida Estrela do Norte venceu de 1 a 0 Geninho Lanches.

