AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO: Para presidente, declaração de colega é absurda, nega ter espalhado áudio e responsabiliza oito vereadores

O polêmico projeto de R$ 500,00 de auxílio-alimentação para os vereadores de Colorado do Oeste continua gerando dissabores para os membros do Poder Legislativo.

Através de mensagem enviada ao Extra de Rondônia, o presidente da Câmara, Evandro Guimarães Prudente (PDT), contestou as acusações feitas por seu colega de parlamento, Moacir Rodrigues de Souza (PTB). Relembre AQUI

Evandro taxou a declaração de Moacir como “absurda” e negou ser autor do vazamento de um áudio onde o vereador do PTB aparece como “interlocutor” dos seus colegas visando colocar o projeto em pauta na sessão ordinária de hoje (segunda-feira, 17).

Evandro explicou que, desde o início, foi contrário ao projeto e responsabilizou oito vereadores pela autoria e desgaste que o Legislativo enfrenta perante a opinião pública coloradense.

“Todo mundo sabe quem sempre foi contra. Nós temos que ter transparência com nossas ações. Agora têm vereadores me ligando para colocar em pauta na sessão desta segunda-feira. Ele (Moacir) e mais sete vereadores são os autores do projeto. Eles criaram essa situação sem necessidades, na minha opinião. É lamentável”, desabafou.

VAZAMENTO DE ÁUDIO

Evandro negou ter sido responsável pelo vazamento do áudio em grupos de whatsapp da cidade. Relembre AQUI

Ele explicou: “Na verdade, não fui eu quem espalhou esse áudio. Ocorre que, depois da polêmica, coloquei esse áudio no grupo de Whatsapp dos vereadores para acabar com o questionamento deles. Daí é que algum vereador espalhou para outros grupos. A minha intenção era esclarecer aos demais pares a real situação do projeto. Como eles são autores, têm total liberdade para pedir de colocar em pauta e de retirar. E têm que fazer por ofício. E como ninguém ainda pediu, o projeto continua tramitando na Casa. Na verdade, a situação acaba prejudicando mais a mim do que aos próprios autores”.

O projeto partiu de iniciativa dos vereadores Fabio da Silva Souza (PDT), Marta Barkauskas Dias (DEM), Moacir Rodrigues de Souza (PDT), Gercino Garcia Sobrinho (PMN), Martinho de Souza Rodrigues (MDB), Claudair da Silva (PRB), Natálio Silva dos Santos (PP) e Ronaldo Rodrigues (PTB).

Foram contrários Evandro Guimarães Prudente (PDT), Rudi Romeu Naue (PPS) e Ataíde Ribeiro Gonçalves (Avezão). Relembre AQUI

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação