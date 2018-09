Com candidatura deferida, ex-vereador quer representar Vilhena na ALE

No último sábado, 15, visitou a redação do Extra de Rondônia o ex-vereador de Vilhena e candidato a deputado estadual, Rosivaldo Paiva (PHS), para falar do trabalho desenvolvido na Casa de Leis e os projetos caso seja eleito ao cargo.

Paiva conta que o que motivou sua candidatura à Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE) foi o trabalho social desenvolvido nos últimos anos.

Por ser ativo nessas ações, os amigos, lideranças, parceiros e colaboradores sempre o instigaram a retornar à vida política, para que assim trouxesse uma ajuda, ainda maior, para as entidades que dão apoio as pessoas carentes e em tratamento.

“Sempre trabalhei em parceria com igrejas e entidades para resgatar viciados em drogas e álcool, dando assim uma segunda chance a essas pessoas. Agora me coloco a apreciação a nível estadual para fazer ainda mais”, observa.

ATIVIDADES PARLAMENTARES

Rosivaldo Paiva foi vereador na legislatura 2004/2008 no município de Vilhena. No período de mandato, afirma que foi um dos vereadores que mais “brigou” por recursos hospitalares como aparelhos de prescrição diagnóstica, Unidade de Terapia Intensiva (UTI), ultrassom e médicos especialistas.

“Naquele momento fiquei conhecido como ‘o vereador da saúde’ e das causas sociais, pois sempre busquei atender as pessoas”, pontuou.

Na área educacional, Rosivaldo Paiva relata que como professor, “lutou” pela classe e trouxe vários benefícios aos educadores, como auxilio-transporte e modificações no plano de carreira. Além de conquistar obras de infraestrutura como iluminação pública e pavimentação.

POLÊMICAS

O ex-vereador também comentou sobre o período em que foi preso; isso no final de seu mandado quando estava em campanha à reeleição.

“Fui preso sob acusação de ameaça e coação, por questões eleitorais. A polícia foi até minha casa atrás de provas, mas não encontraram nada. Ganhamos o processo por unanimidade. Fiquei detido por 10 dias, mas fui absolvido do processo. Prova disso é que minha candidatura já foi deferida”, explicou.

PROJETOS

Uma de suas bandeiras é a defesa da classe educadora. Rosivaldo Paiva afirma que visualiza ser necessário rever alguns projetos implantados, pois alguns têm prejudicado os educadores.

“Um bom exemplo deles é o aumento das aulas, o período de planejamento e correção de provas, que ao meu ver devem ser analisadas, pois para cumprir as tarefas, muitas vezes o educador tem que abrir mão de seu tempo de lazer. Fora o salário que é baixo e a desvalorização profissional. Se eu for eleito será revisto e melhorado esses projetos ”, ponderou.

SEGURANÇA PÚBLICA

Em relação à segurança pública, o candidato cita um projeto visto em uma cidade do interior que depois da implantação teve seu índice de violência diminuído. “Nessa cidade funciona um patrulhamento local. Sempre realizado em duplas, com o objetivo de impor respeito e afastar a marginalidade”, avalia.

SAÚDE E GERAÇÃO DE EMPREGOS

Para a saúde, Rosivaldo Paiva pretende eliminar as burocracias dos atendimentos nas unidades hospitalares, dando prioridade a emergências e cirurgias. A proposta envolve a criação de uma equipe para pronto atendimento.

Outro carro chefe de sua campanha é a geração de empregos, tendo como ponto inicial dar maior incentivo fiscal as empresas para a contratação de jovens. “Precisamos ocupar o tempo ocioso. Traremos pessoas de fora para profissionalizar os jovens. Trabalharemos com a ideia de quanto maior o número de jovens, maior o desconto para a empresa”, avalia.

Rosivaldo Paiva finaliza destacando que, caso seja eleito, à população poderá esperar um candidato disposto a ajudar a todos, além de manter as portas de seu gabinete abertas para ouvir as demandas locais.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia

