Coordenador do CAPS fala sobre campanha “Setembro Amarelo” de valorização da vida

A reportagem do Extra de Rondônia entrevistou, na manhã desta segunda-feira, 17, o coordenador do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), Jessé Moreira Ramos, para divulgar a campanha “Setembro Amarelo”, em Vilhena.

De acordo com Jessé, a campanha deste ano está abordando a valorização da vida. Uma equipe do CAPS visita as escolas e, a professores e alunos, explica o assunto, que consiste em fazer roda de conversas.

Uma destas reuniões ocorrerá nessa quarta-feira (19), às 19h, no auditório da Unir, de Vilhena.

Durante o diálogo, o profissional afirma que é possível detectar, entre os estudantes, sintomas de isolamento, desmotivação, tristeza, angustias e sofrimentos.

Ele explica que os atentados contra a vida ocorrem, na maioria dos casos, em jovens de 15 a 25 anos. Avalia, porém, que o número deste ano reduziu com relação a 2017. “Acredito que a redução dos casos deve-se à conscientização da valorização da vida e a maneira correta que a mídia divulga esses tipos de situações”, pontuou.

Com relação à motivação de atentar contra a vida, Jessé avalia: “A maioria dos casos que acontecem na atualidade é porque os jovens não procuram ajuda e ou não sabem o que fazer. Não têm maturidade para poder lidar dar com esse tipo de situação”, afirma.

O coordenador enfatizou que CAPS atendem esses casos em todas as redes básicas de saúde do município em que o paciente é atendido por um psicólogo e, dependendo da situação, a pessoa é encaminhada direto para o Centro de Atendimento Psicossocial.

No CAPS, os pacientes são acolhidos por uma equipe multiprofissional de saúde mental e psicológica, enfermeiros e técnicos. O órgão municipal está localizado na avenida Marechal Rondon 6406, bairro Industrial Tancredo Neves, antiga Vila Operária, e o telefone é (069) 3322-1607.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia