Em visita ao Extra, Rosângela Donadon analisa pleito eleitoral e enumera ações concretizadas para municípios do Cone Sul

No final da semana passada, a deputada estadual Rosangela Donadon (PDT) visitou a redação do Extra de Rondônia, onde falou sobre o pleito eleitoral e suas ações na Assembleia Legislativa (ALE) em prol do Estado de Rondônia, principalmente, de sua base eleitoral, a região do Cone Sul.

PLEITO ELEITORAL

A deputada afirma estar muito otimista, pois no decorrer desses quase quatro anos de mandato trabalhou muito em prol do povo de Rondônia, principalmente do Cone Sul, sendo que a campanha se desenvolve mostrando a população o trabalho do parlamentar. A parlamentar explica estar confiante, pois destinou verbas de emendas para todos os municípios. Porém, ressalta que deu mais atenção aos sete municípios do Cone Sul.

VILHENA

De acordo com a parlamentar, destinou para Vilhena R$ 150 mil para uma ambulância, R$ 2 milhões em medicamentos para atender o Hospital Regional, R$ 767 mil para construção de um curral moderno e reforçado para abrigar animais em épocas de leilões e encontros agropecuários no Parque de Exposições, R$ 55 mil para compra de mobília para Comunidade Terapêutica Trindade Santa, R$ 290 mil para Usina de Leite, seis tratores no valor de R$ 65 mil cada para atender associações rurais, R$ 45 mil em equipamentos e mobílias para presídio feminino, R$ R$ 1,160 milhão para uma patrulha mecanizada, R$ 1,5 milhão para aquisição de um tomógrafo para atender Hospital Regional, R$ 200 mil para ampliação do Centro de Ressociliazação Cone Sul, reabertura da Associação Beneficente Marcos Donadon.

Ela garante que foi responsável pelas indicações que deram origem à Implantação do Colégio Militar Tiradentes (concretizado), reformas e ampliações das Escolas Estaduais Cecília Meireles e Paulo Freire (já concretizadas), instalação provisória de salas móveis nas Escolas Progresso, em Nova Conquista e Chupinguaia (Concretizado), construção de um refeitório no Colégio Militar Tiradentes, construção de uma escola estadual no Bairro Cidade Verde II (em andamento), R$ 80 mil para construção de um Barracão no Tiro de Guerra (TG) e R$ 51 mil para aquisição de materiais esportivos.

CHUPINGUAIA

Rosangela afirmou que destinou ao município de Chupinguaia, uma ambulância, modelo SAMU no valor de R$ 150 mil, 138 kits de enxoval para gestantes do Programa “Mãezinha Rondoniense”, um trator no valor de R$ 65 mil para atender os produtores rurais. Além disso, está em andamento R$ 200 mil para aquisição de medicamentos, R$ 50 mil para aquisição de materiais esportivos, R$ 300 mil para construção de duas praças: sendo uma no distrito de Boa Esperança e outra em Novo Plano.

CORUMBIARA

A parlamentar, por meio de suas emendas, garante que destinou para Corumbiara, uma ambulância, modelo SAMU no valor de R$ 150 mil, 117 kits de enxoval para gestantes do Programa “Mãezinha Rondoniense”, e logo serão liberados R$ 150 mil para reforma e ampliação da feira municipal, R$ 50 mil para aquisição de materiais esportivos, R$ 80 mil para construção de posto artesiano no distrito de Vitória da União, além de R$ 200 mil em medicamentos para atender o hospital municipal.

CEREJEIRAS

Para Cerejeiras, a deputada afirma ter destinado uma ambulância, modelo SAMU no valor de R$ 150 mil, R$ 700 mil para infraestrutura, sendo pavimentação asfáltica em frente à Escola Irmã Dulce no valor de R$ 130 mil, pavimentação asfáltica próximo ao Laticínio Multibom no valor de R$ 150 mil, construção do muro na sede da Secretaria Municipal de Obras no valor de R$ 120 mil, construção de um barracão na Associação Linha 1, localizada na 3ª para 4ª Eixo no valor de R$ 200 mil, construção do muro na unidade de saúde localizada no setor CTG no valor de R$ 50 mil, reforma da Biblioteca Municipal no valor de R$ 50 mil, e reabriu as atividades da Associação Beneficente Marcos Donadon. Além disso, anunciou a liberação de R$ 200 mil para compra de medicamentos para atender ao hospital municipal e R$ 50 mil para aquisição de material esportivo.

COLORADO

Em Colorado do Oeste, a deputada garante ter se dedicado em atender o prefeito José Ribamar Oliveira (PSB). Por meios de suas emendas, informou que destinou R$ 150 mil para compra de uma ambulância, R$ 712 mil para uma patrulha mecanizada, R$ 350 mil para compra de um ônibus para atender a APAE, R$ 80 mil para Associação dos Criadores de Colorado do Oeste (ASCCOL), um trator no valor de R$ 65 mil, um ônibus no valor R$ 355 mil para a Academia de Judô Matsubara, uma máquina de fazer fraldas descartáveis para a APAE, R$ 1,1 milhão para infraestrutura, R$ 80 mil para aquisição de cinco câmaras frias para as agroindústrias, R$ 300 mil em medicamentos, e anunciou, em breve, a liberação de R$ 21 mil para compra de uma máquina fusora, que irá atender os deficientes visuais da escola Paulo de Assis Ribeiro, R$ 25,8 mil para aquisição de material esportivo, além de reabrir as atividades da Associação Marcos Donadon.

CABIXI

Rosangela afirma estar trabalhando com afinco em prol do desenvolvimento dos municípios em todas as áreas, sendo que conseguiu, através de suas emendas, destinar uma ambulância no valor de R$ 150 mil, 50 kits de enxoval para gestantes do programa “Mãezinha Rondoniense”, um trator no valor de R$ 65 mil para atender os produtores rurais, uma caminhão caçamba no valor de R$ 267 mil para atender a Associação dos Piscicultores, e está em fase de liberação R$ 200 mil em medicamentos para atender ao hospital municipal, R$ 500 mil para construção de um barracão e uma piscina para tratamento e hidroterapia e fisioterapia, um ônibus no valor de 350 mil para atender os universitários que se deslocam para outros municípios.

PIMENTEIRAS

Para Pimenteiras do Oeste, a deputada informou ter destinou uma ambulância no valor de R$ 150 mil, 31 kits de enxovais para gestantes do Programa “Mãezinha Rondoniense”, R$ 200 mil em medicamentos para atender o hospital municipal, R$ 80 mil para mobília da creche municipal e, em andamento para liberação, R$ 100 mil para aquisição de um aparelho de ultrassonografia (indicação já concretizada), cascalhamento, patrolamento e limpeza das ruas do município realizado pelo DER, através de sua solicitação.

Para encerrar, Rosangela Donadon afirma que a responsabilidade com a comunidade é muito grande e que, daqui pra frente, seu compromisso dobra, pois o eleitor está demostrando confiança em seu trabalho desenvolvido em prol da população rondoniense, especialmente do Cone Sul.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia

COMUNICADO:

Respeitando a legislação eleitoral, o espaço para comentários desta matéria não está disponível. O objetivo da iniciativa é evitar problemas jurídicos devido a possíveis ataques de internautas contra candidatos. O Extra de Rondônia pede a compreensão de todos neste período eleitoral.