Foragido da justiça furta bicicleta e acaba preso por policial da reserva

Wagner Rocha de Lima, de 28 anos, foi recapturado por um policial aposentado, após furtar uma bicicleta, na Rua Paraíba, setor 19, e retornar às imediações do local do crime, horas depois.

De acordo com o registro da ocorrência, o policial recebeu um amigo em sua casa, que teria deixado uma bicicleta em local de fácil acesso. Ao sair da residência do policial, o visitante deu por falta do veículo, que através das imagens das câmeras de segurança, foi constatado que havia sido furtado por um meliante, que trajava uma camiseta de cor preta, com listras horizontais nas mangas.

Horas depois do crime, o militar avistou o agente, com a mesma camiseta, transitando em uma bicicleta pelas imediações de sua casa, e lhe abordou, sendo o veículo reconhecido pela vítima, devido uma peça especifica, que havia sido instalada há alguns dias.

Diante dos fatos, uma guarnição da Policia Militar foi chamada e acabou constatando que o meliante estava foragido do regime semiaberto da Colônia Penal de Vilhena, devido ter rompido a tornozeleira eletrônica.

Diante dos fatos, Wagner foi conduzido até a delegacia para o registro da ocorrência do furto e recaptura, e seguidamente apresentado na unidade prisional, para serem tomadas as devidas providências.

Texto e foto: Extra de Rondônia