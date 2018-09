Jovem inabilitado avança preferencial e provoca acidente no Jardim América

Acidente envolvendo um carro VW Golf, de cor prata com placas de Vilhena e uma moto Honda CG 150, de cor preta, com placa de Cacoal, aconteceu na manhã desta segunda-feira, 17, no Bairro Jardim América, em Vilhena.

De acordo com informações colhidas no local do fato pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor do automóvel, um jovem de 18 anos, no qual a polícia disse não ser habilitado, trafegava pela Avenida Antônio Quintino Gomes, sentido Porto Velho, quando no cruzamento com a Avenida Presidente Nasser, teria avançado a preferencial e provocado à colisão.

No impacto, a condutora da moto sofreu ferimentos e foi socorrida ao pronto-socorro do Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros.

A Polícia Militar de Trânsito (P-tran) registrou a ocorrência.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia