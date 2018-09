Pagamento dos servidores estaduais é antecipado para esta terça-feira, 18

A exemplo do mês passado, o governo do Estado irá antecipar o pagamento dos servidores públicos estaduais do mês de setembro. O salário dos servidores, previsto para o próximo dia 28, estará na conta nesta terça-feira (18). O pagamento injetará cerca de R$ 200 milhões na economia de Rondônia.

De acordo com a Secretaria de Estado de Finanças (Sefin) a dívida do Beron, que causou instabilidade financeira nas contas do estado, já foi estabilizada e a saúde financeira do estado está controlada.

Na quinta-feira (13) o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, determinou na Ação Cautelar (AC) 3637, o parcelamento em 24 vezes dos valores nos quais o estado de Rondônia obteve, por liminar, a suspensão do pagamento desde 2016. A soma que a União cobrava era superior a R$ 126 milhões e deveria ser quitada em parcela única.

Além do parcelamento do valor da dívida, o Supremo Tribunal de Justiça mandou a União devolver mais de R$ 45 milhões que já tinham sido retidos para quitação do valor em aberto.

Rondônia é um dos poucos estados do Brasil que manteve o pagamento dos servidores em dia e as contas no azul mesmo diante da severa crise econômica instalada no país.

Texto: Assessoria

Foto: Divulgação