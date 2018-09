PC identifica motorista de caminhonete envolvida em acidente e a indicia por lesão corporal e omissão de socorro

O núcleo de investigação da Polícia Civil identificou uma caminhonete envolvida em um acidente ocorrido do dia 19 de agosto do ano corrente, no cruzamento da Avenida Afonso Juca de Oliveira, com a Rua Argeu Bernardes, no Jardim Eldorado, em Vilhena, onde uma motociclista de 25 anos e seu passageiro, de 19, ficaram gravemente feridos. (Reveja AQUI)

Segundo informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, apesar das imagens do circuito de câmeras da faculdade, onde ocorria uma festa e de onde a motorista da referida caminhonete saiu minutos antes de causar a colisão, não terem possibilitado a identificação do veículo, através de analises na cena do acidente, foi possível identificar o modelo da caminhonete, que foi localizada em uma oficina.

Após o veículo ter sido localizado, foi feito contato com o proprietário que afirmou que, quem conduzia a caminhonete era sua mãe, que já possui mais de 60 anos e tinha ido à festa sozinha.

Em depoimento, a idosa, que segundo os autos, invadiu a preferencial, afirmou não ter visto a motocicleta, devido o veículo estar com o farol apagado e após a colisão, acreditou se tratar de um assalto, motivo pelo qual fugiu sem ter conhecimento do que de fato havia ocorrido.

Porém, apesar de afirmar só ter sabido que havia provocado um acidente três dias depois, quando seu advogado a informou dos fatos, a idosa foi indiciada por lesão corporal, agravada por omissão de socorro, crime previsto no artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

As últimas informações sobre o estado de saúde das vítimas, que segundo a indiciada, serão assistidas por ela, são de que o jovem se recupera bem, porém, a mulher possivelmente terá que passar por procedimentos cirúrgicos para correção de fratura.

Texto e foto: Extra de Rondônia