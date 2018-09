PM e bombeiros se mobilizam para capturar homem que invadiu mercado pelo telhado

Os fatos se deram na madrugada de domingo, 16, no prédio do mercado Super Mais, localizado na Avenida José do Patrocínio, no Bairro São José,em Vilhena.

De acordo com o registro da ocorrência, a PM foi chamada pelo funcionário de uma empresa de segurança particular, após o alarme do comércio disparar e ao verificar em loco, avistar um sujeito desconhecido dentro do estabelecimento.

Como o suspeito, mais tarde identificado como Edvaldo Gomes Barros, de 33 anos, havia entrado pelo telhado, danificado a cerca elétrica e o forro e tentou fugir pelo mesmo lugar, foi necessária uma equipe do corpo de bombeiros no local, para possibilitar o acesso dos militares ao teto, com uma escada.

Após a mobilização dos militares, tanto da PM quanto dos bombeiros, o meliante foi capturado e conduzido até a delegacia, onde relatou gostar de cometer grandes furtos e seu objetivo era acessar o cofre do mercado.

Com Edvaldo foi apreendida uma bolsa contendo. Tres chaves de fenda, uma corda com dois ganchos e uma turquesa.

Texto e fotos: Extra de Rondônia