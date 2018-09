Prefeitura de Cabixi abre processo seletivo para área da saúde

A Prefeitura de Cabixi está com processo seletivo aberto para preenchimento de quatro vagas de nível superior na área da saúde, com contratação imediata.

As vagas são para enfermeiro PSF (1); médicos – clínico geral – UMS (3), clínico geral – PSF/ atenção básica (1) e ortopedista – UMS(1).

Os candidatos que desejam participar do processo precisam ter ensino superior completo, além do registro no conselho de classe, título de especialização em área de saúde pública ou residência.

A avaliação será por meio de análise de títulos, realizada por uma banca especializada. As inscrições serão do dia 17 a 21 de setembro de 2018, até às 13h, por meio do preenchimento de um formulário via e-mail: seletivo012018cabixi@hotmail.com.

A remuneração para os novos contratados variam de R$ 750,00 a R$ 1.500,00, com carga horária de 12 a 40 horas semanais, incluindo plantões médicos.

O processo seletivo tem a validade de três anos, divididos em períodos de seis meses. Mais informações podem ser obtidas por meio do edital disponível no site.

Texto: Assessoria/André Fortunato

Foto: Arquivo Extra