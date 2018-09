Preso foge por forro de hospital em Vilhena; Atualizada

Um jovem, que cumpre pena no Presídio Cone Sul de Vilhena, Identificado como Cristiano Rodrigo Gomes da Silva, de 29 anos, fugiu através de um buraco, que ele mesmo abriu, no forro de uma cela, situada dentro do Hospital Regional de Vilhena.

A fuga se deu na manhã desta segunda ferreira, 17, após Cristiano, que estava internado há alguns dias, devido uma fratura numa das mãos, ter aberto um buraco no forro do banheiro do quarto hospitalar, específico para detentos, que dividia com outro preso.

De acordo com informacões colhidas pela reportagem do Extra de Rondonia, Cristiano furou o forro com o suporte do soro, caminhou até o alçapão, que fica em uma sala usada pelas enfermeiras, de onde saiu pela janela e empreendeu fuga da unidade sem ser visto.

A Policia Militar foi acionada e realiza diligências em busca do foragido, mas até o fechamento desta matéria, o mesmo não havia sido recapturado.

Texto e fotos: Extra de Rondônia