Secretário explica projetos em andamento em Vilhena; asfalto da Rondônia só para 2019

No último sábado, 15, o atual Secretário de Planejamento de Vilhena, Ricardo Zancam, visitou a redação do Extra de Rondônia, para falar dos projetos para o município.

Zancam ressalta que esta à frente da pasta há quatro meses e afirma que a secretaria é muita organizada, pois 100% dos servidores são efetivos e isso dá agilidade e eficiência na gestão de elaboração de projetos pelos engenheiros, arquitetos, desenhistas, sendo uma rotina, sem divergências ou desordem.

CONTINUAÇÃO DE TRABALHOS ANTERIORES

Ricardo explica que em razão de todos os projetos que já existiam, ou seja, que estavam sendo elaborados na gestão dos ex-prefeitos Zé Rover e Rosani Donadon, teve continuidade.

O projeto pró-transporte I, é um financiamento da gestão Rover que abrange a Avenida 1º de maio, Avenida Rondônia, Avenida Tancredo Neves, algumas ruas e avenidas do Bairro Cristo Rei, sendo um projeto no valor de R$ 35 milhões, porém, do valor alocado foram executados R$ 15 milhões. Entretanto, está sendo feito uma revisão para aplicação dos R$ 20 milhões que restam, e a intenção é entregar as obras até o final de 2020.

OBRAS PARALISADAS

Sobre a Avenida Rondônia, o secretário explica que a via está locada no projeto pró-transporte I, e entrou na logística do lote dois de execução, mas devido o destrato, ou seja, acordo entre a empresa Projetus e a prefeitura, outra empresa foi contratada, porém, antes de recomeçar as obras, já havia discordância na planilha de preços, sendo a única participante da licitação. Todavia, deveria ter discutido a questão de preço durante a licitação, não depois, apenas se for necessário, discute-se algum aditivo, completou.

Contudo, Zancam destaca que houve uma conversa entre Eduardo Japonês e a empresa Projetus para entrar em acordo e as obras da Avenida Rondônia serem retomadas, todavia, os trâmites esbararam na justiça e neste ano não há possibilidade da via ser asfaltada.

O secretário destaca que, “o ponto de moto-taxi do setor 19, parou por pedido dos próprios moto-taxista, pois na planta previa porta de madeira e eles queriam de vidro, estava na planilha uma pia de inox, eles queriam de granito, por isso, para atender a reivindicação, a obra foi paralisada para fazer a adequação, mas num curto espaço de tempo, será retomada e concluída o mais breve possível”, pontuou.

Na questão das faixas elevadas que também estão inacabadas, Ricardo explica que o método usado na construção não retrata a realidade, apesar de ser válido por ter sido testado pelos engenheiros e pelo Detran.

Porém, em razão do fluxo de caminhões e de determinadas cargas, não se adapta a região. Com isso, foi apresentado no mês passado a reavaliação do projeto para ser feito em concreto.

Zancam também destaca que a macrodrenagem, ou mais precisamente o “buracão” no final da Avenida Curitiba, já está em processo de licitação para ser executada a obra em 2019. Sendo que no contrato o ministério exige que sejam construídos dois parques ecológicos ao longo das obras da macrodrenagem, um na Avenida Perimetral e outro no final da Curitiba, onde está a erosão.

O secretário fala que foi a Porto Velho tomar ciência sobre os 10 quilômetros de pavimentação asfáltica prometida pelo governador Confúcio Moura para o Bairro Cristo Rei. Porém, de forma direta recebeu informação que não havia dinheiro disponível para tal obra, sendo que, o recurso financeiro para as obras seriam oriundos do Departamento de Estradas e Rodagens (DER), mas o departamento não tinha lastro financeiro, ou seja, suporte.

NOVOS PROJETOS

Sobre novos projetos para Vilhena, Ricardo ressalta que o ápice da secretaria que comanda para o biênio 2019/2020 – será: R$ 10 milhões do pró-transporte lote um, R$ 10 milhões pró-transporte lote dois, R$ 12 milhões para terminar a macrodrenagem, está na planilha pavimentação asfáltica do Bairro Jardim Social e Barão do Melgaço orçado em R$ 20 milhões em análise para empréstimo, sendo um total de mais de R$ 60 milhões em recursos oriundos do governo federal.

Além disso, um projeto de suma importância é a revisão do Plano Diretor Participativo (PDP), muito cobrado pelo Ministério Público (MP), em razão de ter sido elaborado com certa urgência na época a pedido do Ministério das Cidades, mas que agora é preciso revisar com a participação da comunidade em audiências publicas.

Zancam destaca que no plano diretor, por exemplo, será discutida a questão de estacionamento nas principais avenidas da cidade, pois é sabido por todos que a questão de estacionamento no Centro está cada dia mais caótico, e na revisão do planto diretor terá que se definir uma solução.

O secretário diz que após o período eleitoral, o prefeito irá se reunir com os vereadores e os representantes eleitos para expor a real situação do município, haja vista, que não há recursos próprios para tocar nenhuma obra no município.

Para encerrar, Ricardo fala sobre as promessas de dois candidatos ao governo se caso eleito retomar o Hospital Regional de Vilhena sob a tutela do Estado. Para Zancam se isso acontecer será muito bom, pois a responsabilidade do município é com a rede básica de saúde, e não com saúde de média e alta complexidade. Com isso, a prefeitura não teria mais que desembolsar recursos para cobrir despesas que não é sua obrigação.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia