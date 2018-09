Unir abre concurso com oferta de mais de 40 vagas e salários de até R$ 4 mil

A Universidade Federal de Rondônia (UNIR) está com um novo edital aberto para realização de um concurso público que visa o preenchimento de 42 vagas em cargos de níveis médio, técnico e superior na área administrativa.

As vagas destinadas são para cargos de assistente em administração (7), assistente de tecnologia da informação (1), técnico em agropecuária (1), técnico em telefonia (1), técnico em contabilidade (4), técnico de laboratório/análises clínicas (1), técnico em assuntos educacionais (2), técnico de laboratório/química (3), técnico em enfermagem (1), médico veterinário (2), pedagogo (1), psicólogo (3), bibliotecário documentalista (2), biólogo (1), contador (1), engenheiro de segurança do trabalho (1), engenheiro civil (4), arquivista (1), administrador (2) e analista de tecnologia da informação (3).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.945,07 e R$ 4.180,66, mais R$ 458,00 de auxílio alimentação e outros benefícios.

As oportunidades são para atuação nas Unidades da UNIR, localizadas nos municípios de Ji-Paraná, Porto Velho, Presidente Médici, Rolim de Moura, Vilhena, Ariquemes, Cacoal e Guajará-Mirim. Do quantitativo total de vagas, 5% serão reservadas aos portadores de necessidade especiais e 20% para candidatos negros.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 17 de setembro (a partir das 10 horas) até as 23h59min do dia 29 de outubro de 2018, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Instituto AOCP. O valor da inscrição oscila em R$ 38,00 e R$ 83,00.

A Universidade Federal de Rondônia consistirá com provas objetivas (para todos) com 65, 85 ou 100 questões distribuídas entre as disciplinas de raciocínio lógico, informática básica (para alguns cargos), administração pública, conhecimentos específicos e língua portuguesa.

As avaliações objetivas serão aplicadas na cidade de Ji-Paraná e Porto Velho em data provável no dia 09 de dezembro, em locais e horários a serem informados via edital específico no site Instituto AOCP.

O gabarito provisório e caderno de questões da prova objetiva serão divulgados no dia 11 de dezembro, no site já citado. O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

Texto: Assessoria

Foto: Reprodução