Assaltante encapuzado aterroriza moradores da zona rural entre Cerejeiras e Corumbiara

Na tarde de segunda-feira, 17, uma guarnição da Polícia Militar de Corumbiara se dirigiu até uma fazenda localizada na linha 03, onde segundo informações, um dos funcionários havia sido vítima de uma tentativa de homicídio.

De acordo com o registro da ocorrência, quando chegaram ao local, os militares fizeram contato com a vítima, que relatou, que quando se dirigia para a propriedade, pela RO-370, mais conhecida como rodovia do boi, que liga Corumbiara a Cerejeiras, ao passar por uma ponte, foi surpreendido por um meliante armado e encapuzado, que saltou na frente de sua motocicleta e efetuou um disparo em sua direção.

Ainda segundo a vítima, quando avistou o meliante, ela acelerou o veículo e ouviu mais disparos, porém, nenhum lhe atingiu, conseguindo assim, chegar até a referida propriedade.

Diante das informações, a guarnição realizou diligências pelo local informado pela vítima, mas não logrou êxito na captura do suspeito.

Quando a guarnição retornava para Corumbiara, após a confecção do boletim de ocorrência na cidade de Cerejeiras, recebeu informações de que havia acabado de ocorrer um roubo na linha 02, onde o agente usou o mesmo modus operandi do acaso acima narrado.

De imediato, os militares, com a o apoio de outra guarnição militar de cerejeiras e Policiais Civis, se dirigiram ao local, mas novamente não conseguiram localizar o meliante.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa