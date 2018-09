COLORADO: homem se apossa de produtos em supermercado e troca por dinheiro no caixa

O crime ocorreu em um supermercado localizado na Avenida Marechal Rondon, em Colorado, onde por duas vezes, em dias distintos, um homem cometeu furtos, ao se apossar de produtos nas prateleiras e trocar por dinheiro no caixa.

De acordo com o registro da ocorrência, no primeiro dia de crime, o homem chegou no caixa com dois pacotes de fraldas em uma sacola, alegando que havia comprado no dia anterior, mas não era o tamanho apropriado para seu filho, solicitando o reembolso do valor de R$69,80.

No dia seguinte, o mesmo homem retornou com dois pares de chinelos dentro de outra sacola, com a mesma alegação de que havia comprado no dia anterior, mas não havia servido e que queria o reembolso do valor suspostamente pago, de R$79,80.

Após restituir o cliente pela segunda vez, os funcionários suspeitaram da ação, e através das imagens das câmeras de segurança, foi constatado que na verdade, o meliante chegava ao local em posse de uma sacola vazia, se dirigia até as prateleiras e furtava os produtos, para seguidamente pedir o reembolso.

Diante dos fatos, o proprietário do mercado procurou a Polícia Civil para o registro da ocorrência.

Texto e foto: Extra de Rondônia