Em Colorado, Vigilância Sanitária encontra diversas irregularidades durante vistoria em clínica médica

Em uma vistoria realizada na última sexta-feira, 14, na clínica do médico Roberto Marcos Badaró, localizada na Rua Humaitá, em Colorado, funcionários da Agência de Vigilância Sanitária do município de Colorado encontraram diversas irregularidades, como medicamentos vencidos, instrumentos cirúrgicos deteriorados sem manutenção corretiva e preventiva, frascos com soluções sem identificação, entre outros.

De acordo com o registro da ocorrência, uma guarnição da Polícia Militar acompanhou dois funcionários da vigilância até a referida clínica, onde são realizados pequenos procedimentos cirúrgicos, como cauterizações e encontraram medicamentos com prazos de validade expirados há quase um ano, sondas e seringas vencidas há alguns anos, entre outras irregularidades sanitárias.

Ainda de acordo com o registro da ocorrência, os medicamentos e instrumentos médicos estavam no local em que eram realizados os procedimentos cirúrgicos e havia indícios de que eram utilizados por Roberto nos pacientes.

Em depoimento prestado na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), através de vídeo conferência, Badaró afirmou atuar como médico na cidade há 18 anos e que já havia solicitado voluntariamente a vistoria da Vigilância Sanitária em sua clínica por diversas vezes, informações estas que também repassou à reportagem do Extra de Rondônia, em entrevista concedida na manhã desta terça-feira, 18, via telefone.

O médico relatou ainda, que realiza pequenos procedimentos cirúrgicos, tais como eletrocalterização, mas negou fornecer aos pacientes medicamentos impróprios para consumo ou com data de validade expirada, e que os encontrados pelos vigilantes, eram amostras grátis, que estavam armazenados para serem dispensados, assim como luvas, soros, seringas, dentro outros.

Já com relação à sonda vencida encontrada dentro do consultório, Badaró alegou ser de uso próprio.

Para a reportagem do site, o médico afirmou que apesar dele mesmo ter solicitado a vistoria, com a finalidade de retirar o alvará sanitário, que apesar do tempo de atuação no município, o mesmo ainda não possui, os vigilantes já chegaram com a polícia e agiram com abuso de autoridade, antes de o instruírem nos procedimentos que deveria adotado para a regularização do consultório.

VIGILÂNCIA NEGA ACUSAÇÕES

Em contato com a representante municipal da Vigilância Sanitária, o site foi informado de que não houve da parte dos funcionários do órgão, abuso de autoridade e que a polícia só foi chamada, devido os flagrantes de risco iminente aos pacientes, pois no local haviam soros vencidos há cinco anos e produtos de uso veterinário.

Ainda segundo a servidora, apesar do médico afirmar que a sonda vencida, localizada na sala onde o mesmo realiza pequenas cirurgias, era de uso próprio, este não soube informar o motivo do material de uso pessoal estar no local e que também não cabe ao órgão instruir um médico sobre procedimentos básicos de higienização e de dispensa de produtos vencidos, uma vez que isto já é de conhecimentos até mesmo de leigos, quem dirá de um especialista.

Quando questionada dos motivos pelos quais o médico não foi indiciado criminalmente, a representante afirmou que o trabalho da Vigilância Sanitária é administrativo e que o mesmo foi autuado pelas irregularidades encontradas na clínica, pelas quais responderá judicialmente, porém, a parte criminal não compete ao orgão.