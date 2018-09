Jaime Bagattoli defende salário justo aos trabalhadores

Candidato ao Senado relata, entretanto, que se faz necessário equilibrar a carga tributária

O candidato ao Senado, Jaime Bagattoli (PSL) deu continuidade à sua agenda de campanha neste final de semana no Município de Vilhena, onde visitou a feira livre, comércios e se reuniu com algumas lideranças. Jaime percorreu ruas e avenidas do Município onde mora defendendo suas propostas de trabalho e reiterando seu compromisso com o Cone-sul do Estado.

O senador do Bolsonaro em Rondônia disse que é necessário um trabalho em conjunto de todos os poderes para que se possa garantir o enxugamento da máquina pública de modo que haja mais sobra de recursos para se investir nos setores primários da sociedade, como saúde, educação, infraestrutura, entre outros.

Bagattoli ressalta que o peso da carga tributária contribui com o avanço econômico do país e gera problemas sociais graves, que resulta na falta de circulação de receita no mercado. “Acho injusto um trabalhador receber um salário mínimo tão baixo como este. O empregador, por sua vez, não pode aumentar este valor porque é necessário prudência com o custo operacional. Precisamos garantir um salário digno ao cidadão para que ele possa, inclusive, manter sua dignidade tendo condições de cuidar de sua família”, pontuou.

Texto e fotos: Assessoria

