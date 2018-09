Jaqueline Cassol percorrerá 13 municípios esta semana ao lado do senador Ivo Cassol

A candidata a deputada federal intensifica ritmo de campanha há 20 dias das eleições

Há 20 dias para as eleições 2018, o ritmo de campanha da candidata a deputada federal, Jaqueline Cassol segue acelerado esta semana acompanhada do Senador Ivo Cassol ( ambos Progressistas).

Ela cumprirá agenda em pelo menos 13 municípios que compõem o estado de Rondônia.

Terça-feira

Hoje, terça-feira (18 de setembro) a Progressista passará o dia em Pimenta Bueno, onde iniciou suas atividades, conduzindo uma reunião com os funcionários da megavarejista Cairu. Na parte da tarde fará caminhadas e visitas no município.

Quarta-feira

Na quarta-feira (19 de setembro) a candidata se deslocará para a cidade de Alta Floresta, onde fará uma reunião com integrantes da terceira idade na Academia Zarelli. Em seguida, participará de uma caminhada nas avenidas centrais. Em alto Alegre concederá entrevista à Rádio 104,9 FM.

Na parte da tarde segue para o município de Santa Luzia do Oeste, onde participará da feira-livre e em seguida de uma reunião ao anoitecer. Ela encerra as atividades do dia em Rolim de Moura no bairro Cidade Alta.

Quinta-feira

Na quinta-feira (20 de setembro) haverá caminhada na parte da manhã em Jaru, a partir das 9h00 e em Urupá 12h00. Em seguida, a caravana se reunirá com apoiadores

na cidade de Alvorada do Oeste, encerrando a agenda do dia em Ji-paraná.

Sexta-feira

Os últimos compromissos da semana estão marcados em Nova Brasilândia, Novo Horizonte e Espigão do Oeste.

