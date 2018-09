Militares promovem palestra sobre “Jornalismo no meio policial”

Na tarde da segunda-feira, 17, o 3º BPM realizou a palestra “O Jornalista no Meio Policial” com comunicadores da imprensa local, no auditório da Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), em Vilhena. O Comandante do 3º BPM, Coronel PM Paulo André Santos de Sousa deu abertura ao evento.

O objetivo do encontro foi o intercâmbio de experiências jornalísticas entre o jornalismo livre e o de assessoria, de modo que a comunicação flua mais célere e eficaz, pautados pela ética e legalidade pertinentes à profissão de Jornalista.

Antes da palestra os jornalistas receberam um press kit que continha o histórico do 3º BPM, folderes educativos com dicas de segurança, bem como um adesivo sobre prevenção de acidentes veiculares, haja vista a “Semana do Trânsito” ser comemorada do dia 18 a 26 de setembro.

Os comunicadores conheceram um pouco da rotina dos Policiais Militares, bom como das partes que compõem a PMRO, presente nos 52 municípios rondonienses, até mesmo nos mais longínquos rincões do Estado.

Os Jornalistas foram orientados sobre os principais procedimentos, ao realizar acompanhamento jornalístico em uma ocorrência policial, bem como para resguardar a integridade física em caso de prováveis situações de crise, como uma troca de tiros ou turbas.

Ao final da palestra foi reforçado o compromisso do 3º BPM em dar suporte aos jornalistas locais. Tudo isso com a finalidade de levar à população informações, fidedignas e com qualidade. Para finalizar o evento foi realizado um coffe-break.

Fonte: Assessoria do 3º BPM