Polícia Civil cumpre mandados contra integrantes de facção que atua em presídios

A Polícia Civil de Vilhena, na manhã desta terça-feira, 18, deflagrou uma operação contra uma facção criminosa que atua de dentro e fora dos presídios de Rondônia e de outros Estados brasileiros.

O Poder Judiciário expediu seis mandados de prisões preventivas contra pessoas que integram uma Organização Criminosa voltada à prática de crimes. Um dos alvos encontra-se preso em unidade prisional fora de Vilhena, outro está com tornozeleira, ao passo que os demais estão recolhidos no sistema penitenciário desta cidade.

A investigação está sendo realizada há alguns meses e o resultado desta operação é fruto do engajamento das Polícias Civil e Militar, do Poder Judiciário e do Ministério Público local.

O investigado Hércules Pedroso da Silva Sabanê, vulgo “Anjo Negro”, encontra-se foragido da Justiça.

Aquele que tiver informações sobre o paradeiro de “Anjo Negro”, poderá ligar para a Polícia Civil (197 ou 3322-3001), sendo que a identidade será preservada.

Fonte: Assessoria