Sicoob Credisul em parceria com ACIC realiza “1ª Semana de Negócios de Cerejeiras”

De 17 a 21 de setembro acontece em Cerejeiras a “1ª Semana de Negócios”. O evento é uma realização da cooperativa Sicoob Credisul em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Cerejeiras (ACIC).

A semana tem como objetivo fomentar o comércio local, com oferta de produtos a preços acessíveis. Ao visitar a feira comercial, a população encontrará estandes com artigos das melhores marcas e estilos. Estão há disposição barcos, carros, caminhonetes, tratores, implementos agrícolas, dentre outros itens.

Diversas empresas filiadas estão participando do evento. De acordo com o gerente da agência do Sicoob Credisul em Cerejeiras, Rodrigo Antônio Mattos, a expectativa é de que até o final da feira a população possa adquirir os produtos com condições especiais e taxas diferenciadas.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Assessoria