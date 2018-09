VÍDEO: Com Câmara lotada, vereadores “lavam roupa suja”, pedem desculpas e rejeitam auxílio-alimentação em Colorado

Com a sessão da Câmara lotada, os vereadores do município de Colorado do Oeste rejeitaram, por unanimidade, na noite desta segunda-feira, 17, projeto polêmico de auxílio-alimentação de R$ 500,00 em benefício próprio.

O projeto entrou em pauta na sessão ordinária da semana passada, mas acabou sendo engavetado devido à pressão popular.

Os parlamentares decidiram por ponto final ao projeto que provocou desgaste à imagem do Legislativo coloradense. Relembre AQUI

Durante a votação, vários parlamentares mudaram seu posicionamento e usaram a tribuna legislativa para justificarem seus votos contrários ao projeto.

Outros, entretanto, se desculparam por ter assinado o projeto quando o mesmo foi apresentado à Presidência, caso de Ronaldo Rodrigues (PTB). “Peço desculpa à população. Hoje eu sou totalmente contra. Mas isso aí foi muito bom, porque a população aprendeu a cobrar seus direitos e evitar os abusos. A partir de agora, qualquer tipo de benefício para os vereadores serei contra”, garantiu.

Ainda, ele desmentiu seu colega Ataíde Avezão, que afirmava ser contra o projeto, mas, na realidade, recuou após pressão popular. Na sua fala, Avezão reconheceu seu comportamento.

O vereador Rudi Nauê, que já presidente da Câmara, aconselhou aos novos vereadores a não se “empolgarem” quando o assunto é gasto com dinheiro público.

Em resposta, o presidente da Casa, Evandro Prudente, disse que não se empolgou e que sempre foi contrário ao polêmico projeto.

Por sua vez, a vereadora Marta Barkauskas Dias (DEM) afirmou que final da semana passada esteve em Cacoal, cuidando do seu esposo. Ela, que foi uma das autoras do projeto, também se desculpou.

INICIATIVA

O projeto partiu de iniciativa dos vereadores Fabio da Silva Souza (PDT), Marta Barkauskas Dias (DEM), Moacir Rodrigues de Souza (PDT), Gercino Garcia Sobrinho (PMN), Martinho de Souza Rodrigues (MDB), Claudair da Silva (PRB), Natálio Silva dos Santos (PP) e Ronaldo Rodrigues (PTB).

Foram contrários Evandro Guimarães Prudente (PDT), Rudi Romeu Naue (PPS) e Ataíde Ribeiro Gonçalves (Avezão). Relembre AQUI

POLÊMICA

Na semana passada, o Extra de Rondônia divulgou, com exclusividade, um áudio em que os vereadores Moacir Rodrigues (PDT) e Evandro Prudente (PDT) falam sobre o projeto.

Moacir, que está em seu sexto mandato de vereador e já foi presidente do Legislativo, age no diálogo como uma espécie de “interlocutor” dos demais parlamentares e aconselha a Evandro colocar o projeto em pauta “para que ninguém fique reclamando, achando que você está segurando isso”. Relembre AQUI

https://

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia