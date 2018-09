APAE de Colorado abre licitação para compra de micro-ônibus

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Colorado (APAE) está com licitação aberta para a compra de um micro-ônibus executivo.

As empresas interessadas em participar do pregão presencial poderão obter mais informações através do edital disponível no site ou via e-mail. Confira o comunicado.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Reprodução