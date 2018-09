Bandidos armados fazem casal refém e roubam carro e joias

O crime ocorreu na noite de terça-feira, 19, em uma residência localizada no Jardim Eldorado, em Vilhena, onde um casal foi feito refém por dois meliantes armados.

De acordo com o registro da ocorrência, a mulher de 55 anos, relatou que ao chegar do trabalho e entrar em seu quarto, foi rendida por dois meliantes armados com um revólver e uma carabina, que exigiram que a mesma não reagisse ao assalto.

Ainda segundo a vítima, um dos bandidos ficou com ela no quarto enquanto o outro revistava a casa, a procura de objetos de valor.

Quando o esposo da mulher, de 43 anos, chegou em casa e estacionou sua caminhonete Hilux na garagem, também foi rendido sob ameaça e levado para dentro do imóvel.

Após algum tempo mantendo o casal refém e vasculhando a casa, os meliantes fugiram levando o carro da mulher, um Chevrolet, modelo Classic de cor branca, com placas NDZ-9787 e diversos objetos, como roupas e joias.

A Polícia Militar realizou buscas pela cidade, mas não logrou êxito na localização do veículo e nem na captura dos assaltantes.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa