Candidato a estadual, vilhenense promete diminuir “regalias” e combater a corrupção na ALE

Na tarde da última terça-feira, 19, visitou a redação do Extra de Rondônia o candidato a deputado estadual, Júlio Olivar (Podemos), para falar sobre a campanha e os projetos caso venha a ganhar as eleições.

Está é a primeira vez que Júlio Olivar concorre a uma vaga na Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE), embora já tenha sido candidato a vice-prefeito em Vilhena no ano de 2004 e vice-governador em 2006.

Olivar é formado em jornalismo, e atuou nas secretarias de comunicação, educação e turismo. Pela experiência adquirida e por ser de Vilhena, o candidato afirma conhecer as demandas do Cone Sul.

MOTIVAÇÕES DE SUA CANDIDATURA

Júlio narra que o motivo de sua candidatura é a situação da qual se encontra o atual cenário político brasileiro.

Outro fator é que a ALE, ao seu ver, é uma das casas mais onerosas do Brasil, chegando a custar cerca de R$ 230 milhões ao ano, realidade que o candidato pretende mudar.

“Os deputados que estão lá visam apenas à manutenção de seus auxílios, ao invés de correr atrás dos reais interesses da população. Por isso se eu ganhar farei a diferença. Quero um mandato participativo, limpo, sem ‘regalias’, ‘roubalheiras’ e que seja realmente produtivo”, pontuou.

Segundo o ex-secretário, a gestão em beneficio próprio pode ser visualizada nos investimentos destinados aos municípios. “Um bom exemplo seria Vilhena, aqui temos um IDH forte, com um grande potencial de crescimento, mas que não recebe os investimentos necessários, e quando o fazem são para midiatizar seu mandato. Se paramos para observar o atual cenário, vemos entidades filantrópicas em total abandono, a saúde a deriva e a educação sendo empurrada”.

TRABALHOS REALIZADOS

O candidato relembra das realizações a frente da secretaria de educação do Estado, onde implantou as primeiras escolas de tempo integral e auxiliou nos acordos de compras diretas do pequeno agricultor para fomentar ainda mais a economia. “Hoje são 152 itens fornecidos para a merenda escolar de Rondônia, quem começou isso fomos nós”.

Em Vilhena, Júlio relembra a reforma realizada no CEEJA, além da implantação da gestão democrática em todas as unidades educativas.

“Como deputado, quero dar sequência nestes trabalhos, até porque depois que deixei a secretaria os projetos foram interrompidos, inclusive houve intervenção de deputados da própria região para paralisá-los”, revelou.

CASA DE RONDON

Júlio destaca que no período que estava à frente da superintendência de turismo foi realizado o projeto arquitetônico para revitalização da Casa de Rondon.

O projeto foi assinado por Lorenzo Villar e já há recursos empenhados para realização da reforma. “Gostaria de deixar claro que não há emenda parlamentar. Conquistamos o valor por meio do Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse (Siconv) através do cadastro do governo federal. Inclusive, enquanto ocupei cargos no governo nunca tive apoio dos deputados”.

O candidato ressaltou ainda que para o inicio do trabalho falta apenas à legalização fundiária do local, pois a casa está em uma região que pertence a militares, e o ministério da defesa tem criado muitos empecilhos para liberar a área. “Com o mandato de deputado poderei brigar para reerguer nosso patrimônio histórico”.

PROJETOS

Júlio Olivar afirma que a primeira ação de seu mandato será a diminuição de “regalias” da casa, acabando com os auxílios para deputados. Além da contenção de despesas e diminuição do repasse do poder executivo ao legislativo, para que assim se possa aplicar em pequenos municípios.

Outro projeto apresentado é para a geração de emprego em todo o Estado. “Uso Cerejeiras como exemplo. A região tem grande potencial, pois produz muito, mas não tem valor agregado, em especial precisamos olhar para os portos secos – pontos de armazenagem – que não estão sendo utilizados da maneira que deveria”.

Olivar também ressalta a necessidade da criação de uma lei de patrocínio e de um fundo estadual para incentivo a cultura.

CAMPANHA

Toda a campanha está sendo subsidiada pelo candidato, sem o uso de recursos partidários e sem ligação com grupos econômicos.

Júlio Olivar finaliza afirmando que caso ganhe a população pode esperar uma gestão de combate à corrupção e um mandato participativo. “Quero apenas um voto de confiança, para poder fazer a diferença”.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia

