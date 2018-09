Devido crescente número de assaltos, vereador cobra manutenção da iluminação pública de Cerejeiras

Na última sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Cerejeiras, o vereador Valdecir Sapata Jordão (PSB), indicou ao poder executivo, que realize a manutenção das lâmpadas de iluminação pública, a fim de proporcionar segurança aos trabalhadores e estudantes do período noturno.

O vereador afirmou ter comprovado, que alguns pontos da cidade, de grande fluxo de transeuntes noturnos, encontram-se às escuras, devido à presença de lâmpadas queimadas e com isso a sensação de insegurança se instaura entre trabalhadores e estudantes que precisam passar por esses locais, altas horas da noite e até mesmo durante as madrugadas.

Além do crescente número de assaltos, que na grande maioria ocorrem em pontos com pouca ou nenhuma iluminação, em sua indicação, Sapata enfatizou também, a necessidade te preservação do patrimônio público.

“Uma cidade iluminada traz a conservação do patrimônio, inibi as ações de criminosos e é o que a sociedade cerejeirense merece”, concluiu o vereador.

Texto e foto: Extra de Rondônia