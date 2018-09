Pesquisa aponta Confúcio e Raupp na liderança pelo senado

O MDB começa a mostrar sua força e seu poderio político na reta final de campanha para o Senado em Rondônia. A chapa puro-sangue escolhida pelo partido na convenção lidera nas duas vagas disponíveis para o Senado: Confúcio Moura, com 22,22% e Valdir Raupp, com 20,19%.

A menos de três semanas para o pleito, que também cresceu nas intenções de voto foi o ex-prefeito de Ji-Paraná, Jesualdo Pires (PSB), com 16,20%, seguido de Carlos Magno (PP) com 10,19%. Seguem ainda na pesquisa, os candidatos Bosco da Federal (PPS), com 5,19%, e Marcos Rogério (DEM) com 4,07%.

Na reta final, os debates, a intensidade de campanha, as boas propostas ainda podem fazer a diferença. Segundo a pesquisa, os números de indecisos não são tão altos, 10,46%, mas o suficiente para decidir a eleição para quase todos os candidatos.

DADOS DA PESQUISA:

MARGEM DE ERRO: 3 %

NÍVEL DE CONFIANÇA: 95% (Foi considerado um nível de confiança de 95%. Com este nível de confiança e uma amostra de 1.080, a margem de erro da pesquisa é de 3.0 pontos percentuais).

AMOSTRAS: (1080)

PERÍODO: 11 A 13/08/2018

DATA DE PUBLICAÇÃO: 16/09 /2018

ESTATÍSTICO RESPONSÁVEL: DIOGO DE MELLO BRITO DA SILVA

CONRE N º 8602

CONTRATANTE: IVANI MOTA DE ARAÚJO / BRASIL DADOS

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO: RO – 08428/2018

Fonte: Via Rondônia

Foto: Ilustração