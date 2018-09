Senador do Bolsonaro em Rondônia defende servidores públicos

Jaime Bagattoli propõe enxugamento da máquina para melhorar investimentos em recursos humanos

O Senador do Bolsonaro em Rondônia, Jaime Bagattoli (PSL) reiterou nesta semana seu apoio aos servidores públicos. O candidato ao Senado tem destacado a importância das classes que compõem o grupo e principalmente a eficiência destes profissionais na prestação do serviço público.

No entendimento do candidato, os servidores são a base mais importante da administração pública como um todo, uma vez que o grupo vive constantemente as necessidades e principalmente anseios da comunidade.

Jaime, que é o único candidato ao Senado com apoio de Bolsonaro em Rondônia, diz que é necessário ouvir mais os servidores para que os gestores possam focar com eficiência os investimentos. Além disso, segundo ele, é necessário estabelecer políticas públicas que garantam melhores condições salariais para todas as categorias do funcionalismo público.

O Senador do Bolsonaro em Rondônia é defensor da ideia da melhor utilização do recurso público através de um enxugamento rigoroso da máquina pública, inclusive com redução dos repasses aos poderes feitos pelos executivos de todas as esferas.

“Precisamos cortar gastos desnecessários para investirmos nos recursos humanos e priorizar nossos servidores, além de melhorar a qualidade da prestação de serviço ao cidadão. Acabando com as mordomias, vamos conseguir de desenvolver ações efetivas em prol da sociedade”, defende.

