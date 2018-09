Vem aí 2ª “Festa do Peão Rodeio Show” de Chupinguaia

De 04 a 07 de outubro acontece a 2ª edição da “Festa do Peão Rodeio Show 2018” na Estância Guaporé, em Chupinguaia.

A festa terá como atração rodeio profissional, pega do garote, shows com as bandas Garotos do Forró e Swing Universitário, além de contar com a participação dos locutores Marcos Vinicius e Jefferson Costa.

Dando início as festividades, no dia 29 de setembro tem o baile para a escolha da rainha. No dia 30, a partir das 09h00, acontece a tradicional cavalgada com premiação para a melhor comitiva. Após o percurso, haverá um saboroso almoço acompanhado de churrasco.

Para mais informações entrar em contato através dos telefones 9 8126-6660 ou 9 8442-4551.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Ilustrativa/ Divulgação