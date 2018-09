Vice-prefeito de Cacoal disputa vaga na ALE

O vice-prefeito de Cacoal, Cirrone Deiró (Podemos), visitou a redação do Extra de Rondônia na tarde de segunda-feira, 17, onde fez um breve relato de sua candidatura a uma vaga na Assembleia Legislativa (ALE).

Cirrone falou a respeito de suas propostas para alavancar o desenvolvimento do Estado. Fez também compromisso se acaso eleito, investir pesado nos sete municípios do Cone Sul.

AÇÕES

Deiró conhecido como “Cirrone da Tozzo” morou em Vilhena de 76 a 95. Depois ele e sua família se instalaram em Cacoal para montar uma empresa no ramo de Bombas Injetoras.

De lá para cá, o candidato disse que por fazer um bom trabalho ganhou notoriedade na cidade e foi Presidente da Associação Comercial e Industrial de Cacoal (ACIC). É idealizador de uma feira comercial, onde mais 180 empresas participam em parceria com o SEBRAE, com apoio do Governo de Rondônia. Ajudou na elaboração do projeto de instalação do vídeo monitoramento no município de Cacoal.

POLÍTICA

Cirrone ressalta que devido a sua credibilidade na cidade, amigos e empresários o incentivaram a ser candidato a prefeito. Porém, não tinha conhecimento como funcionava a coisa pública. Segundo ele ficou receoso, quando recebeu o convite na época da deputada Glaucione Rodrigues (MDB) para ser seu vice na chapa. Mas tomou coragem e foram para disputa e ganharam as eleições.

Assim que assumiu, Deiró tomou conhecimento de como funciona o setor público. Com isso, colocou o pé no chão e começou a trabalhar. Primeiro foi realizado a instalação de saneamento básico e recuperaram as principais ruas e avenidas da cidade. Depois promoveram a implantação de agroindústrias, ampliação de mão obra médica do Hospital Regional de Cacoal, recuperação das estradas na área rural, além de total apoio ao esporte entre outras ações.

PREPARADO

Cirrone enfatiza que está preparado para ser um deputado atuante pretende trabalhar pelos 52 municípios de Rondônia. Todavia, sabe que em especial as cidades da Zona da Mata não tem um representante ativo no parlamento estadual. Para ele esses municípios precisam de uma representatividade que venha ao anseio das comunidades e trabalhe dia e noite e de assistência principalmente na agricultura familiar que agrega valores ao Estado.

PROPOSTAS

Caso seja eleito, o candidato disse que vai defender a bandeira do agronegócio e a agroindústria, trazendo condições de emprego para o povo.

Cirrone disse também que a saúde precisa mudar começando nos hospitais regionais que precisam ser passados para o Governo do Estado. Um exemplo desses é o Hospital Regional de Vilhena, que não tem suporte financeiro para atender todas as cidades do Cone Sul, e essa responsabilidade precisa ser passada para o governo.

Por fim, disse que não é candidato que está fazendo um discurso inflamado e sim um postulante que vai representar seus eleitores com muito trabalho, transparência e honestidade em todas as ações.

