Atividades conscientizam motoristas e números revelam estatística negativa no trânsito de Vilhena

Em vários pontos da cidade de Vilhena, são realizadas blitzes educativas pelas polícias Militar e Rodoviária Federal, com ajuda da Secretaria de Trânsito e do Detran.

A ação é realizada entre 18 a 25 de setembro, em alusão à Semana Nacional do Trânsito, com diversas atividades.

Nesta quarta-feira, as entidades se reuniram em dois pontos: no auto posto Cavalo Branco e na praça Nossa Senhora Aparecida.

A intenção da atividade é conscientizar e orientar os condutores, visto que 90% dos acidentes na cidade são causados por imprudência, imperícia ou negligência, gerando mais de mil internações no Hospital Regional de Vilhena por ano.

Não foi constatada nenhuma irregularidade grave e o trabalho se desenrolou tranquilamente com cerca de 100 abordagens na BR-364 e 120 na avenida Major Amarante.

De acordo com a assessoria, as infrações de trânsito causam, pelo menos, 16 mortes por ano em Vilhena, e milhões de gastos com Saúde no Hospital.

A Secretaria de Trânsito realiza também diversas atividades de conscientização para tentar diminuir essa estatística negativa.

Nesta quinta-feira, por exemplo, acontece a “Manhã do Trânsito”, com palestra e vídeo no auditório da Ciretran.

Texto e fotos: Assessoria