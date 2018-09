Autoridades desarticulam quadrilha que extraia madeiras ilegais em terras indígenas de RO; fotos

A Polícia Federal (PF), em cooperação com o Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), o 17º Batalhão de Infantaria e Selva – EB, a Força Nacional de Segurança, a SESDEC/RO, o CENSIPAN e a FUNAI realizou nos dias 18 e 19 a Operação Kuraritinga, desenvolvida na região de União Bandeirante e na Terra Indígena Karipuna. A operação contou com a atuação de cerca de 100 servidores dos citados órgãos, além de duas aeronaves.

A referida Operação foi uma resposta dos órgãos do Estado aos grupos de indivíduos que se organizavam para explorar as riquezas naturais da reserva indígena, em especial a extração ilegal de madeira, bem como ameaçar agentes públicos que fiscalizam a região.

A investigação iniciou-se com a identificação de organização criminosa interiorizada na terra indígena KARIPUNA, que se localiza próxima ao distrito de União Bandeirantes, nesta capital.

No decorrer da investigação, identificou-se uma rede de comunicação clandestina utilizada pelos criminosos para dificultar as fiscalizações policiais, bem como realizar o enfrentamento às forças do Estado.

Durante a deflagração da operação as equipes enfrentaram outras barreiras criadas pelos criminosos na região, dificultando o acesso à terra indígena.

Foram apreendidos 01 trator trator Skidder, 01 máquina pá carregadeira, 01 espingarda calibre 12, 01 espingarda calibre .22, 03 motosserras e equipamentos de rádio. Foram ainda inutilizados 01 trator, 04 motocicletas, 03 acampamentos e 01 antena rádio comunicação, todos utilizados pelo grupo criminoso para a extração ilegal de recursos naturais em terra indígena. Foi também localizada grande quantidade de madeira já derrubada e pronta para extração da terra indígena.

Os indivíduos identificados responderão pelos crimes de extração ilegal de madeira, desenvolvimento de radiocomunicação clandestina e associação criminosa.

>>>>>>>>>>Clique na imagem para ampliar>>>>>>>>>>

Fonte: Assessoria

Fotos: Divulgação