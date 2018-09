Carreata pró-Bolsonaro em Vilhena ganha apoio maciço de empresariado; veja vídeo

A carreata em prol do candidato à presidência da república, Jair Bolsonaro (PSL) que será realizada neste sábado, 22, em Vilhena, vem ganhando colaboradores em todo o Cone-sul de Rondônia e até mesmo fora dele.

Membros de grupos organizados que levam o nome da maior estrela do PSL já confirmaram presença, bem como o empresariado da região e líderes de grandes empresas como, por exemplo, Mario Gazin, que comanda todo o grupo no país.

O evento contará com a presença de diversas lideranças e também do candidato ao Senado, Jaime Bagattoli, único candidato ao cargo com apoio de Bolsonaro em Rondônia.

Alguns produtores rurais que já confirmaram presença no evento informaram que estarão na carreata com veículos agrícolas, mas os organizadores explicam que as pessoas e os multiplicadores da mensagem de Bolsonaro podem ir da forma que quiserem.

A carreata está marcada para começar às 8h30 no final da Avenida Paraná. Os participantes irão percorrer as principais ruas e Avenidas de Vilhena.

BOLSONARO

A assessoria de Bolsonaro informou na última quarta-feira, 19, que ele tem acompanhando através da internet os eventos realizados em cada município, inclusive, de Jaru, do qual reuniu mais de três mil pessoas.

Bolsonaro já foi informado do evento que ocorrerá em Vilhena e seus assessores garantiram que ele estará acompanhando a festa.

Texto: Assessoria

Foto e vídeo: Assessoria

COMUNICADO:

Respeitando a legislação eleitoral, o espaço para comentários desta matéria não está disponível. O objetivo da iniciativa é evitar problemas jurídicos devido a possíveis ataques de internautas contra candidatos. O Extra de Rondônia pede a compreensão de todos neste período eleitoral.