Colisão entre carro e moto em cruzamento de avenidas deixa uma pessoa ferida

O acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira, 20, no cruzamento das Avenidas Brigadeiro Eduardo Gomes e Celso Mazutti, no Jardim Eldorado, em Vilhena.

De acordo com informações da Polícia Militar, o condutor da motocicleta Honda Biz, com placa de Vilhena, saia da rotatória para acessar a Brigadeiro, quando ao chegar no cruzamento, acabou colidindo com um automóvel Parati, também com placas de Vilhena, que seguia pela Celso Mazutti, sentido Porto Velho.

Na queda, o motociclista sofreu escoriações nos braços e pernas, porém, não quis ser conduzido por uma equipe do Corpo de Bombeiros até o hospital.

Texto e fotos: Extra de Rondônia