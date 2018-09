Em visita ao Extra, Confúcio fala em prioridades, relembra confusão com Raupp e garante: “Vilhenense irá assumir vaga”

O ex-governador Confúcio Moura (MDB) esteve em Vilhena na última semana, momento em que visitou a redação do Extra de Rondônia.

Ele fez uma rápida entrevista e falou a respeito de suas propostas ao senado. Citou as obras que – segundo ele – mudaram a cara de Rondônia.

Disse que, nos seus quase 8 anos de governo, Rondônia ganhou credibilidade em nível nacional devido a suas ações.

PROJETOS

Confúcio citou a execução da “rodovia do boi”, que interliga os municípios de Corumbiara, Chupinguaia, o distrito de Boa Esperança até Parecis, na região da Zona da Mata, que beneficiará pequenos produtores de plantio de grãos.

Garante quem, como governador, priorizou a educação, dando um grande salto no setor. No senado, ele pretende continuar na valorização da saúde pública. “Conheço esta área vamos investir pesado”, disse.

CONFUSÃO NA CONVENÇÃO

Confúcio também comentou a respeito da confusão ocorrida na convenção, realizada em Porto Velho, quando disputa a vaga no MDB com o senador Valdir Raupp.

“Foi clima extremamente desagradável. Mas agora a minha relação com ele são das melhores. Ele e Marinha (esposa) me ajudaram na campanha do segundo turno ao governo na eleição anterior, e só tenho elogios para ambos”, destacou.

PREPARADO PARA O SENADO

O candidato diz que, caso eleito, será um senador diferente e que irá defender os problemas de Rondônia.

SUPLENTE DE VILHENA

Confúcio também falou sobre o pastor vilhenense Carlos Milton Morães, que é seu segundo suplente. O primeiro é a professora Maria Eliza de Aguiar e Silva, de Porto Velho. O mandato de senador é de 8 anos.

Ao falar do vilhenense, Confúcio disse que “ele tem as mesmas características que eu e vai ser o senador de Vilhena. Eu prometi a ele que, se eleitos, vou me afastar por um prazo conforme o regimento interno do Senado, e vai ocupar minha vaga para que ele possa lutar também por melhorias dias para os rondonienses e, principalmente, para a região do Cone Sul”.

Texto e fotos: Extra de Rondônia

