Expedito Júnior reafirma compromisso com servidores durante debate

Candidato falou da política de valorização dos servidores, com redução de cargos comissionados e não indicação política

Um dos temas de maior repercussão abordado pelo candidato a governador pela coligação “Rondônia, esperança de um novo tempo”, Expedito Junior no primeiro debate entre os candidatos ao governo promovido pela TV Allamanda (SBT) de Porto Velho, foi sobre a política de valorização dos servidores.

Ao final do debate as redes sociais do candidato receberam centenas de saudações e elogios pelas declarações como a de que irá reduzir o número de comissionados, não fará nomeações por indicações políticas no primeiro escalão e, principalmente, se definiu como “governador da saúde e dos servidores”.

O candidato adotou uma postura de serenidade o tempo todo e manteve o que vem dizendo ao longo da campanha com relação aos adversários, quanto ao seu propósito de manter o nível elevado da campanha, sem ataques de qualquer tipo. Mesmo quando questionado pela imprensa sobre eventual situação que possa constranger algum adversário, ele tem sugerido que procure o próprio candidato para esclarecer os questionamentos.

Expedito aproveitou a oportunidade para reafirmar pontos importantes de seu plano de governo, como a determinação em liderar um processo juntamente com os governos do Acre, Amazonas e Mato Grosso, pela duplicação da BR-364, pelo asfaltamento da BR-319, internacionalização do aeroporto de PortoVelho e pelo balizamento e dragagem do rio Madeira para que a navegação se torne perene ao longo dos anos.

O candidato abordou também a política de regularização fundiária que será adotada, com possibilidade de recriar o Instituto de Terras, a manutenção da trafegabilidade das estradas, a volta de programas como de mecanização agrícola, distribuição de sementes de arroz, milho e feijão, o reposicionamento da Emater como mecanismo de extensão rural e, sobretudo, assegurou a manutenção da política de incentivo fiscal para atrair novos empreendimento e gerar empregos, principalmente para a juventude.

Autor e foto: Assessoria