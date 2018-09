Ladrão se esconde em telhado após arrancar tábua da casa de vizinho e praticar furto

Os fatos se deram no final da tarde de quarta-feira, 19, no Jardim Primavera, em Vilhena, onde um homem se escondeu no telhado de sua própria casa, para fugir da Polícia Militar, após ter arrancado uma das tábuas da parede do imóvel do vizinho e furtar diversos objetos.

De acordo com o registro da ocorrência, quando a vítima chegou do trabalho, avistou uma das taboas da parede da cozinha arrancada e deu por falta da botija de gás e de diversos pares de sapatos e peças de roupas.

Como tinha conhecimento de que nos fundos morava um homem que possuía passagens pela polícia, à vítima se dirigiu até a casa deste, onde com autorização da esposa do agente entrou no imóvel e já avistou uma mangueira de gás cortada em cima de uma mesa e em um dos quartos, um de seus pares de calçado.

Antes de dar continuidade às buscas pela casa, o jovem chamou a PM, que juntamente com o mesmo vistoriou o imóvel do suspeito com a autorização de sua esposa, onde localizaram vários objetos de propriedade da vítima.

Ainda durante as buscas, foi ouvido um barulho vindo de cima do telhado e ao ser verificado do que se tratava, foi localizado o agente escondido atrás de uma caixa d’água.

Diante dos fatos, o meliante recebeu voz de prisão pelo crime de furto, porém, não soube informar o paradeiro da botija de gás e de uma caixa de som.

Texto e fotos: Extra de Rondônia