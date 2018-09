Maurão de Carvalho propõe ensino médio profissionalizante, com foco nas potencialidades regionais

Candidato ao Governo defendeu ainda parcerias com o Ifro e com as Escolas Família Agrícolas

A vocação de Rondônia é o agronegócio e o fortalecimento do setor produtivo depende também da formação de mão de obra qualificada, para ocupar espaços no mercado de trabalho no campo, que não para de crescer. E para atender a esta necessidade, o candidato a governador Maurão de Carvalho, da coligação “Rondônia, unidos somos fortes”, tem uma proposta em seu plano de governo que contempla esta demanda.

Trata-se da criação de escolas de ensino médio profissionalizante, com cursos técnicos voltados para as potencialidades de cada região de Rondônia, voltados principalmente para o setor produtivo, mas também contemplando outras áreas, de acordo com as necessidades locais.

“Por exemplo, no Cone Sul temos uma grande produção de grãos e podemos aproveitar para formar mão de obra para atuar nessa área. Na região de Ariquemes, temos produção de peixes e podemos ter cursos voltados para este setor”, destacou Maurão.

O candidato defendeu ainda que sejam ampliadas as parcerias com as Escolas Família Agrícolas (EFA), além do Ifro, com nove campus no Estado, e do fortalecimento do Instituto Abaitará, que funciona em Pimenta Bueno.

Autor e foto: Assessoria