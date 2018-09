Motociclista grávida é conduzida ao hospital após ser atingida por caminhonete

O acidente ocorreu no final da tarde de quarta-feira, 18, na Avenida Major Amarantes, no Centro de Vilhena.

Segundo relatos da motorista de uma caminhonete Hilux, com placas de Vilhena, ela seguia pela referida avenida, sentido Cuiabá, quando colidiu com uma motoneta Honda Biz, cuja condutora saiu do estacionamento lateral da via.

Ainda segundo a motorista, a condutora que está nos últimos meses de gravidez, não percebeu a aproximação da caminhonete ao sair do estacionamento, e ela tentou desviar o máximo, porém, ainda acabou atingindo a gestante, que sofreu uma queda.

Apesar do estágio avançado de gestação, a motociclista sofreu apenas escoriações em um dos braços, mas apesar de não se queixar de dores na região abdominal foi conduzida ao hospital para verificar a saúde do bebê.

A condutora da caminhonete não se feriu

Texto e fotos: Extra de Rondônia