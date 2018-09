Paralisado há uma semana, transporte escolar volta a funcionar nesta sexta em Vilhena

O transporte escolar volta a funcionar nesta sexta-feira, 21, nas quatro linhas da tabela em anexo no município de Vilhena.

Desde o dia 10, o transporte escolar estava paralisado nas referidas linhas.

De acordo com a assessoria da prefeitura, a empresa Vilhena Serviços Comércio e Transporte decidiu encerrar parcialmente o contrato, tendo em vista que não conseguiu assegurar a prestação de serviço conforme os padrões exigidos.

Após o encerramento do contrato, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) se reuniu várias vezes com a segunda colocada na licitação para dar rapidez no processo de liberação dos ônibus que irão cobrir a partir de agora as linhas. Depois deste esforço, a documentação ficou pronta hoje.

Na nota enviada ao Extra de Rondônia, a assessoria da Semed reafirmou o compromisso de trabalhar para garantir a segurança e a retidão nos serviços prestados em Vilhena.

Texto: Assessoria

Foto: Divulgação