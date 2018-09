Pioneiro vilhenense morre após passar por cirurgia em Cuiabá

Antônio Rocha da Silva, de 74 anos, mais conhecido como “Tonhão”, morreu nesta madrugada de quinta-feira, 20, após passar por cirurgia cardíaca num hospital de Cuiabá-MT.

Tonhão era pioneiro em Vilhena, chegou à região nos anos 70 e aqui fixou residência. O pioneiro trabalhou por muitos anos no Hospital Regional e depois no hemocentro até se aposentar.

Tonhão estava internado no Hospital São Matheus em Cuiabá-MT, onde passou por cirurgia para implantar uma ponte de safena, mas teve complicações, sofreu duas paradas cardíacas e não resistiu.

O corpo do pioneiro será transladado para Vilhena e será velado a partir das 8 horas dessa sexta-feira, 21, na Rua Castelo Branco, 464 – Centro. O sepultamento ocorrerá no final da tarde de sexta, no cemitério Cristo Rei.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Álbum de família