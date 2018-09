Vereadores aprovam remanejamento de R$ 700 mil para que prefeitura pague salários de servidores da saúde

Foram feitas ainda 28 indicações parlamentares ao executivo vilhenense

Os vereadores de Vilhena aprovaram na sessão ordinária da última terça-feira, 18, um remanejamento de R$ 700 mil, requerido pelo prefeito Eduardo Japonês (PV), para que a prefeitura possa pagar a folha de pagamento dos servidores da saúde.

O remanejamento retirou verbas de outras secretarias, como R$ 40 mil do gabinete do prefeito, R$ 50 mil da comunicação, R$ 260 mil da obras e R$ 350 mil da secretaria de Meio Ambiente.

Além do remanejamento, também foram aprovados dois requerimentos da vereadora Vera da Farmácia (MDB). Um deles pede a relação de máquinas e implementos da secretaria de agricultura, com detalhamentos como data da aquisição e local onde estão.

O outro pede à prefeitura o cronograma de obras e serviços, previsto por lei, a serem realizados nas estradas rurais de Vilhena.

As moções de aplausos para o odontólogo Paulo Darci Veit, de autoria da vereadora Leninha do Povo (PTB), e para a família do senhor Yuzuru Sato (In Memorian), que foi o criador do brasão e da bandeira da cidade de Vilhena, de autoria da vereadora Neide Ikino, também foram aprovados por unanimidade.

Os projetos de lei, de autoria do executivo municipal de nº 5487 (que inclui Elemento de Despesa nos Anexos das Leis nºs 4.720, de 27 de outubro de 2017, e 4.793, de 26 de dezembro de 2017) e o nº 5490 (Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 164.000,00 no vigente Orçamento-Programa. SEMED para contratação de empresa especializada para a reforma das instalações elétricas da Escola Municipal de Ensino Fundamental Cristo Rei) também foram aprovados por unanimidade.

Texto e foto: Assessoria