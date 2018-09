Após decisão do TRE, Fátima Cleide recorre ao TSE e mantém campanha em Rondônia

Na última quinta-feira (20), o Tribunal Regional Eleitoral (TRE/RO) tornou inapta a chapa majoritária encabeçada por Fátima Cleide, candidata ao Senado pelo PT, à unanimidade: 7 x 0, precisamente.

O imbróglio gira em torno do indeferimento do pedido de registro de candidatura do 2º suplente, Josué Pessoa da Silva, ex-vereador de Jaru.

Pessoa não entregou documentação necessária em tempo hábil e, de acordo com os juízes do TRE/RO, não foi efetuada a devida substituição de seu nome dentro do prazo legal e, na visão deles, “ considerando-se a unicidade e indivisibilidade da chapa, o indeferimento desta é medida que se impõe”.

A coligação já recorreu ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e publicou nota oficial logo após o julgamento destacando , entre outras coisas, que receu a decisão “com estranhenza”.

Os atos de campanha da petista estão assegurados até que o recuros seja julgado e a decisão transite em julgado.

Autor: Rondôniadinâmica

Foto: Extra de Rondônia

COMUNICADO:

Respeitando a legislação eleitoral, o espaço para comentários desta matéria não está disponível. O objetivo da iniciativa é evitar problemas jurídicos devido a possíveis ataques de internautas contra candidatos. O Extra de Rondônia pede a compreensão de todos neste período eleitoral.